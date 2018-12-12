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Массовая авария с шестью пострадавшими произошла в Приангарье

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В Иркутской области произошло ДТП, спровоцировавшее другую аварию. На расстоянии 6 км от Нижнеудинска женщина-водитель на Suzuki Grand Vitara столкнулась с двигавшимся навстречу универсалом Honda. В этот же момент, уходя от столкновения, не поделили дорогу грузовик MAN и седан Corolla.

Шесть человек, в том числе ребенок, госпитализированы с незначительными травмами. Инспекторы ГИБДД ликвидировали последствия ДТП и регулировали дорожное движение. За минувшие сутки в Иркутской области зарегистрировано около 150 аварий, в восьми случаях было 10 пострадавших и одна жертва, отмечает ИА IrkutskMedia.

Как сообщалось ранее, один человек погиб в результате ДТП с автобусом под Владимиром. Инцидент произошел на 19-м км федеральной трассы М-7 «Волга» 9 декабря около 18:20.

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