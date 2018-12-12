Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Ставрополье

В Шпаковском районе Ставропольского края столкнулись иномарка и отечественный автомобиль. Погибла 86-летняя женщина, еще три человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария произошла во вторник днем, 11 декабря, около станицы Новомарьевская. Водитель Volkswagen Golf потерял управление над транспортным средством, машина выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ-21070. Об этом пишет NewsTracker.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 86-летняя пассажирка «ВАЗа», различные телесные травмы получила ее 54-летняя дочь, которая управляла машиной. Также пострадали 29-летние водитель и пассажир Volkswagen.

Обстоятельства аварии устанавливаются. По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.