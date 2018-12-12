В ДТП с туристическим автобусом под Псковом пострадали десять человек

Десять человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом, перевернувшимся под Псковом. Об этом рассказал во вторник, 11 декабря, глава Пушкиногорского района Псковской области Александр Баранов.

«В автобусе ехали студенты Санкт-Петербургского государственного университета. В итоге пострадали 10 человек, они сейчас находятся в районной пушкиногорской больнице», — цитирует его ТАСС.

Баранов отметил, что пострадавшие получают всю необходимую помощь.

7 декабря в докладе о состоянии безопасности дорожного движения в мире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось, что ежегодно 1,2 млн человек гибнут в авариях на дорогах, еще 50 млн человек получают травмы.