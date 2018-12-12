Прямой эфир

Instagram протестирует специальные функции для блогеров

0
Фото: Pixabay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приложение Instagram тестирует новые функции, которые позволят пользователям с большим количеством подписчиков ограничивать доступ к личным сообщениям, а также получать более подробную статистику страницы.

Владелец такого аккаунта сможет открывать доступ к Direct (сервис для обмена личными сообщениями в Instagram) только для определенного круга пользователей. Все остальные ему писать не смогут, сообщает в среду, 12 декабря, The Hollywood Reporter.

«Мы хотим превратить Instagram в лучшую и самую простую площадку для создания фанатских сообществ, а также помочь создателям контента строить их собственные бренды», — заявила Эшли Юки, один из менеджеров интернет-компании.

Кроме того, у блогеров появится более продвинутая статистика, которая поможет им подробнее анализировать посещаемость страницы и активность подписчиков.

20 ноября сообщалось, что Instagram намерен принять ряд мер для борьбы против приложений, которые позволяют в автоматическом режиме оставлять комментарии, лайки и подписываться на другие учетные записи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Норвежский лыжник пошутил в Instagram над своим поражением
В Instagram появились новые функции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017