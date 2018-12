Трамп заявил о необходимости тщательнее укреплять границы США после теракта в Страсбурге

Соединенные Штаты будут еще тщательнее укреплять свои границы, заявил 12 декабря в Twitter президент США Дональд Трамп. Таким образом он прокомментировал стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security!