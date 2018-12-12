Трамп заявил о необходимости тщательнее укреплять границы США после теракта в Страсбурге

Соединенные Штаты будут еще тщательнее укреплять свои границы, заявил 12 декабря в Twitter президент США Дональд Трамп. Таким образом он прокомментировал стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге.

Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 декабря 2018 г.

Накануне вечером неизвестный открыл огонь по людям на рождественской ярмарке в Страсбурге. Жертвами стрельбы, по последним данным, стали двое. Еще у одного пострадавшего зафиксирована смерть мозга, уточняет НСН со ссылкой на RT, всего ранения получили 13 человек.

Парижский прокурор Реми Эйтс заявил, что Франция снова оказалась под ударом терроризма.

В нападении подозревается 29-летний уроженец Страсбурга арабского происхождения Шариф Шекат. Ранее он уже был осужден за преступления, совершенные в Германии, Франции и Швейцарии. Он и его брат известны правоохранительным органам как исламисты.

В день нападения мужчину должны были задержать по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям, однако его не оказалось дома.

Злоумышленник скрылся с места преступления. На его поиски были направлены 350 полицейских. Предполагается, что ему удалось покинуть пределы Франции.

Среда, 12 декабря, стала днем траура в Страсбурге. В городе приспущены флаги, рождественская ярмарка приостановила работу, отменены все развлекательные мероприятия.