Трамп заявил о необходимости тщательнее укреплять границы США после теракта в Страсбурге
Соединенные Штаты будут еще тщательнее укреплять свои границы, заявил 12 декабря в Twitter президент США Дональд Трамп. Таким образом он прокомментировал стрельбу на рождественской ярмарке в Страсбурге.
Another very bad terror attack in France. We are going to strengthen our borders even more. Chuck and Nancy must give us the votes to get additional Border Security!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 декабря 2018 г.
Накануне вечером неизвестный открыл огонь по людям на рождественской ярмарке в Страсбурге. Жертвами стрельбы, по последним данным, стали двое. Еще у одного пострадавшего зафиксирована смерть мозга, уточняет НСН со ссылкой на RT, всего ранения получили 13 человек.
Парижский прокурор Реми Эйтс заявил, что Франция снова оказалась под ударом терроризма.
В нападении подозревается 29-летний уроженец Страсбурга арабского происхождения Шариф Шекат. Ранее он уже был осужден за преступления, совершенные в Германии, Франции и Швейцарии. Он и его брат известны правоохранительным органам как исламисты.
В день нападения мужчину должны были задержать по подозрению в причастности к покушению на убийство и к ограблениям, однако его не оказалось дома.
Злоумышленник скрылся с места преступления. На его поиски были направлены 350 полицейских. Предполагается, что ему удалось покинуть пределы Франции.
Среда, 12 декабря, стала днем траура в Страсбурге. В городе приспущены флаги, рождественская ярмарка приостановила работу, отменены все развлекательные мероприятия.