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Гендиректор Google объяснил появление снимков Трампа по запросу «идиот»

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Вопрос о том, почему фотография президента США Дональда Трампа появляется в разделе «Картинки» при вводе в поисковике Google слова «идиот», задали во время слушаний в юридическом комитете палаты представителей конгресса США гендиректору компании Сундару Пичаи. Тему затронула законодатель от штата Калифорния Зои Лофгрен (Демократическая партия).

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Поиск выдает почти одни только фотографии главы Белого дома при вводе в англоязычной версии Google слова idiot. Похожая ситуация складывается при поиске на русском языке, однако в этом случае снимков Трампа значительно меньше, они соседствуют с иллюстрациями обложек романа Федора Достоевского «Идиот».

Чтобы ответить на вопрос, гендиректор Google объяснил базовые принципы работы поисковика. По его словам, берется ключевое слово, которое соотносится со страницами сайтов, после этого идет их сортировка на основе 200 сигналов — релевантности, актуальности, популярности, а также того, как это используется другими людьми.

«И на основе этого в каждый конкретный промежуток времени мы стараемся отсортировать их и показать наилучшие результаты поиска для данного запроса», — цитирует Пичаи ТАСС.

Он подчеркнул, что в компании вручную не вмешиваются ни в какие конкретные поисковые запросы, пишет сайт kp.ru.

Ранее, в августе текущего года, рекламный щит с плакатом, оскорбляющим президента США Дональда Трампа, появился в американском штате Нью-Джерси. На плакате с изображением лидера государства помещена надпись: «Наш лидер идиот». За размещение пропагандистского билборда активист из Бронкса Нил Харрисон заплатил $1 тыс.

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