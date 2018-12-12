В Госдуме объяснили необходимость наказывать за неуважение власти

Законопроект, который предусматривает наказание за оскорбление государства в Сети, по сути, воспроизводит статью КоАПа о мелком хулиганстве, но не в общественных местах, а в интернет-пространстве. Такое объяснение дал автор инициативы депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

«То есть это обращение к неограниченному кругу лиц, выражающее в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным символам и т.д. То есть речь идет именно о неприличной форме, а не о неуважении», — сказал он радиостанции «Говорит Москва».

Как подчеркнул народный избранник, законопроект «ни в коем случае не посягает на критику власти, общества и конкретных граждан», однако критика, по его мнению, должна выражаться не в оскорбительной, а приличной форме.

«Без всякого сомнения, критика нужна, важна и полезна, но она должна быть не оскорбительной, она должна выражаться в приличной форме, как минимум», — отметил Вяткин. При этом он отказался воспроизвести пример «тянущего» на ответственность высказывания, поскольку это «было бы неприлично и оскорбительно».

12 декабря законопроект внесли в Госдуму. Депутат отметил, что его коллеги рассмотрят проект уже в весеннюю сессию. Документ вводит наказание за публикацию в интернете материалов, выражающих неуважение к государству, органам власти и Конституции. За это предусмотрен штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток.