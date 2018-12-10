В России может появиться новая памятная дата

В Совете Федерации подготовили законопроект об учреждении в России памятной даты — Дня воинской присяги. Об этом «Известиям» рассказала автор инициативы сенатор от Крыма, член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Ольга Ковитиди. Планируется, что уже на следующей неделе документ поступит на рассмотрение в Госдуму.

Памятную дату предложили установить 21 ноября, рассказала сенатор. Эту идею поддержали представители профессионального и экспертного сообщества, в том числе РАН.

По ее словам, в настоящее время в Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ) текст военной присяги и ее принятие регламентируются Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». При этом день принятия присяги является праздничным для конкретного воинского подразделения, подчеркнула автор законодательной инициативы.

«Я твердо уверена в необходимости учреждения новой памятной даты — Дня военной присяги России, поскольку военная присяга является основой государственного служения Отечеству и его неотъемлемой частью», — подчеркнула сенатор.

Она отметила, что традиция принесения военной присяги в России имеет глубокие исторические корни. «Учитывая значительный вклад Петра I в духовную основу государственного служения России, памятная дата была приурочена к изданию 10 ноября (21 ноября) 1721 года Указа Петра Алексеевича «О учинении присяги на каждый чин, как военным и гражданским, так и духовным лицам, а солдатам при определении на службу», — добавила Ковитиди.

Ранее, в октябре, в Минобороны рассказали «Известиям», что возьмут на учет все памятники с Вечным огнем и Огнем памяти и будут следить за их состоянием.