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Пробки на дорогах Москвы достигнут девяти баллов в среду вечером

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На московских дорогах вечером, 12 декабря, ожидаются пробки в девять баллов из десяти возможных. Об этом сообщает портал «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, загруженность на столичных дорогах достигнет девятибалльного уровня в 19:00 по местному времени. По состоянию на 18:15 пробки составляют 8 баллов.

Движение затруднено на Москворецкой набережной, на Большом Каменном мосту, а также на Садовом кольце на северо-востоке и юго-востоке по внешней стороне и на юге и юго-западе по внутренней стороне. Кроме того, загруженность наблюдается на северо-западе и на востоке Третьего транспортного кольца, а также на востоке и юго-западе МКАД.

12 декабря член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что столичным дорожным камерам необходимо добавить функцию фиксации пробок, которая позволит оптимизировать трафик. Также депутат поддержал инициативу Центра организации дорожного движения (ЦОДД) добавить камерам функцию автоматического определения марок автомобилей, однако призвал не нарушать личную жизнь граждан.

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