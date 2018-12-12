Потасовка депутатов парламента Грузии из-за результатов выборов попала на видео

Депутаты парламента Грузии устроили потасовку во время пленарного заседания в ходе обсуждения итогов президентских выборов, сообщает в среду, 12 декабря, Sputnik.

Потасовка началась после того, как лидер оппозиционного «Альянса патриотов Грузии» Ирма Инашвили назвала преступным режимом период правления бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Депутат от этой партии Ника Мелия ответил ей, после чего Инашвили подбежала к парламентарию, ударила по столу и швырнула бумаги в лицо политика.

Кадры с дракой опубликованы в Сети. На них видно, как парламентарии эмоционально разговаривают, а затем набрасываются друг на друга. Участие в массовой потасовке также приняли представители правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», сообщает телеканал «Звезда».

Спикер Ираклий Кобахидзе призывал не устраивать клоунаду. Он также призвал «Нацдвижение» признать поражение на выборах.

Второй тур выборов в Грузии завершился 28 ноября. По его результатам Саломе Зурабишвили набрала более 59% голосов, а ее оппонент Григол Вашадзе — около 40%. Срок полномочий нового лидера страны увеличили на год — теперь президент Грузии будет находиться на посту шесть лет.

Это были последние выборы, на которых лидера страны выбирали прямым голосованием. В будущем президента Грузии будут определять по результатам голосования 300 делегатов.