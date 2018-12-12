Глава Министерства культуры Владимир Мединский предложил снять фильм о Нюрнбергском процессе. Инициативу министр озвучил в ходе заседания оргкомитета «Победа», которое посвящалось подготовке к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Эта тема требует достоверного освещения в отечественном кино, подчеркнул он.

«Тема приватизирована США, во многих произведениях американцы пишут о «Нюрнберге» как о своей большой победе», — цитирует Мединского «РИА Новости».

Будущий фильм мог бы рассказать о послевоенной деятельности советской контрразведки, отметил министр и обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поручить Министерству финансов отдельно рассмотреть проект. Глава государства назвал проект интересным и поручил ведомству рассмотреть его, отмечает «Газета.ру».

Ранее в ходе заседания оргкомитета «Победа» Путин подчеркнул, что отмечать День Победы «для отчета» нельзя, к подготовке мероприятий, связанных с 75-летием Победы, надо подходить искренне, творчески и ответственно.