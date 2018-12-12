СК возбудил дело в отношении мужчины, избившего фельдшера «скорой»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека, избившего фельдшера скорой помощи в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел утром 12 декабря возле одного из домов на Думской улице. Молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил прибывшего на вызов 25-летнего фельдшера скорой помощи, пишет сайт kp.ru. Дебошира задержал находящийся неподалеку наряд полиции.

Возбуждено уголовное по статье о побоях.

В октябре в Москве пьяный мужчина сломал фельдшеру скорой помощи нос во время оказания ему медицинской помощи.