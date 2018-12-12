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Двукратный олимпийский чемпион Нортуг заявил о завершении карьеры

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Фото: REUTERS/NTB Scanpix/Ole MartiNTB Scanpix
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Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Петтер Нортуг заявил о завершении карьеры. Об этом спортсмен сообщил 12 декабря на специальной пресс-конференции, пишет NRK.

«Я решил, что не могу больше тратить всю энергию и силы для продолжения карьеры. Надеялся изменить ситуацию, но сейчас я удовлетворен», — приводит слова Нортуга «Спорт-Экспресс». По словам Нортуга, его карьера была приключением.

«Когда я был ребенком, у меня была мечта стать хорошим лыжником, и я горд тем, чего добился. Многие годы я жил лыжными гонками, уходить тяжело», — добавил он. Лыжник отметил, что принял это решение несколько дней назад. Также он выразил благодарность всем, кто помогал ему на протяжении его карьеры.

Пресс-конференция спортсмена состоялась в норвежском Тронхейме, уточняет «Газета.ру».

32-летний Петтер Нортуг — двукратный олимпийский чемпион, а также серебряный и бронзовый призер Олимпиады 2010 года. Кроме того, спортсмен является 13-кратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира. В текущем сезоне Нортуг не выступал на Кубке мира, а в прошедшем — пропустил Олимпиаду 2018 года.

30 ноября сообщалось, что норвежский трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо пошутил по поводу своего проигрыша российскому спортсмену Александру Большунову на этапе Кубка мира в Финляндии.

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