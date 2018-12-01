Боец ММА Монсон рассказал о сроках завершения спортивной карьеры

Боец смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон заявил на пресс-конференции в Уфе, что планирует завершить спортивную карьеру в 2019 году и сосредоточиться на тренерской работе. Об этом сообщает ТАСС 1 декабря.

«У меня точно будет бой в апреле, также в декабре 2019 года в Лос-Анджелесе состоится последний для меня чемпионат мира по джиу-джитсу. После этого я сосредоточусь на обучении детей», — сказал спортсмен.

Монсон родился в США в 1971 году. 29 мая 2018 года он получил российское гражданство. 14 сентября спортсмен вступил в должность депутата совета депутатов Красногорского городского округа Московской области. На своем новом посту он намерен сосредоточиться на работе с детьми и семьями, а также вопросах экологии. По его словам, он является доктором психологии и в США уже работал с трудными подростками.

На счету Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в ММА. Боец выступал в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), М1 и других организациях.