Якутский экс-депутат частично признал вину в смертельном ДТП

В Якутске защита бывшего депутата Ил Тумэна Николая Румянцева, обвиняемого в пьяной аварии со смертельным исходом, заявила о фальсификации доказательств. Рассмотрение дела продолжается в городском суде. В ходе второго заседания экс-депутат частично признал свою вину.

Судом были опрошены потерпевшие — Владимир Федоров и вдова погибшего Луиса Сивцева Антонина Сивцева. Они подтвердили, что во время расследования Николай Румянцев оказывал им материальную помощь, сообщает ИА YakutiaMedia со ссылкой на ЯСИА. У погибшего осталось трое несовершеннолетних детей.

Защита представила суду ряд ходатайств, в частности, адвокаты просили приобщить к делу документы (в том числе газеты со статьями про резонансное ДТП) и привлечь еще одного адвоката.