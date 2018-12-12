Пьяный водитель в Екатеринбурге засудил инспектора ДПС за взятку

Инспектора ДПС в Екатеринбурге приговорили к тюремному заключению за получение взятки от пьяного водителя. Об этом 12 декабря, сообщает прокуратура Свердловской области.

Сотрудник дорожно-патрульной службы остановил автомобиль BMW X3 с пьяным водителем и потребовал у него 40 тыс. рублей, для того чтобы не составлять протокол о нарушении. Стороны договорились о встрече, однако водитель заявил на инспектора в правоохранительные органы. Злоумышленника поймали с поличным во время передачи денежных средств.

Полицейского признали виновным по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконное бездействие» (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

«Октябрьский районный суд города Екатеринбурга назначил наказание Александру Халиулину в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении прокуратуры. Отмечается, что приговор суда в законную силу пока не вступил.

11 декабря стало известно, что Андрея Калинина, возглавляющего межрегиональное управление Росприрорнадзора по Красноярскому краю и Тыве, задержали за взятку. Он был пойман с поличным, сумма взятки составила 300 тыс. рублей.