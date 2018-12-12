Тепловоз столкнулся с автомобилем в Самаре

ДТП с участием поезда произошло сегодня утром, 12 декабря, в Самаре. При пересечении проспекта Кирова легковой автомобиль ВАЗ 2111 столкнулся с тепловозом ТГ-М6.

Обошлось без пострадавших. Машина получила механические повреждения. На месте работают сотрудники ГИБДД, сообщает НИА «Самара».

Очевидцы происшествия отмечают, что авария парализовала движение на проспекте Кирова. На мосту образовалась длинная пробка. Скорость потока не превышает 2 км/ч.

В начале декабря в Подмосковье на станции «Люберцы-1» с рельсов сошел один из вагонов товарного состава. Инцидент произошел на частном подъездном пути, задержек в движении поездов не было.