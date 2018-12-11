Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Кировской области

Восемь вагонов с рудой сошли с рельсов в Кировской области, пострадавших нет. Авария произошла во вторник вечером на перегоне между станциями Лунданка и Махуха.

Как рассказали ТАСС 11 декабря в экстренных службах, никто не пострадал. Всего в составе товарного поезда были 56 вагонов, все они были загружены рудой. На месте ЧП ведут восстановительные работы, выясняются причины инцидента.

Утром 2 декабря в подмосковных Люберцах на станции Мальчики произошел сход с рельсов шести крытых вагонов с солью и сушеной рыбой. Никто не пострадал, состав и полотно повреждены не были.