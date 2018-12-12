Пеплопад произошел после выброса на вулкане под Северо-Курильском

Слабый пеплопад зафиксировали в районе Северо-Курильска после выброса на вулкане Эбеко. Его высота составляет 1156 м, он расположен в 7 км от города, в северной части хребта Вернадского.

В самом Северо-Курильске пеплопада не было, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для людей нет, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области.

Эбеко является одним из самых активных вулканов Курильских островов.

Ученые Рурского университета из Германии составили мировой рейтинг стран, в которых шансы погибнуть в результате землетрясений, ураганов или цунами наиболее высокие. На первом месте оказались Тихоокеанские острова Вануату и Тонга. В тройку лидеров также вошли Филиппины.