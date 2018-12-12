Прямой эфир

Пеплопад произошел после выброса на вулкане под Северо-Курильском

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Слабый пеплопад зафиксировали в районе Северо-Курильска после выброса на вулкане Эбеко. Его высота составляет 1156 м, он расположен в 7 км от города, в северной части хребта Вернадского.

В самом Северо-Курильске пеплопада не было, запаха сероводорода не ощущается. Угрозы для людей нет, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на ГУ МЧС по Сахалинской области.
Эбеко является одним из самых активных вулканов Курильских островов.

Ученые Рурского университета из Германии составили мировой рейтинг стран, в которых шансы погибнуть в результате землетрясений, ураганов или цунами наиболее высокие. На первом месте оказались Тихоокеанские острова Вануату и Тонга. В тройку лидеров также вошли Филиппины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В мировом океане зафиксировали таинственный гул
В Антарктиде найдены следы крупной катастрофы 4 тыс. лет назад

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017