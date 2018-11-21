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Названы страны мира с самым высоким риском гибели от природных бедствий

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Фото: Global Look Press/Majdi Fathi
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Ученые Рурского университета из Германии составили мировой рейтинг стран, в которых шансы погибнуть в результате землетрясений, ураганов или цунами наиболее высокие. Об этом рассказало издание Der Spiegel.

На первом месте оказались Тихоокеанские острова Вануату и Тонга. Здесь высокий риск погибнуть в результате катаклизмов. В тройку лидеров также вошли Филиппины, где к списку добавились также оползни и вулканы, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также к достаточно опасным странам с природной точки зрения отнесены Катар, Саудовская Аравия и Мальта. Ученые отметили, что прежде всего риск касается островных государств и стран с низким уровнем дохода в Азии, Центральной Америке и Океании. Россия признана страной с низким уровнем опасности природных катастроф.

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