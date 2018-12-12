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Разработчики российской криптовалюты Tkeycoin подписали соглашение с FDNM Consulting

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Фото: REUTERS/Hazir Reka
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Компания TKEY DMCC в рамках российского блокчейн-проекта Tkeycoin подписала соглашение с Европейским фондом FDNM Consulting. Об этом 7 декабря информирует пресс-служба организации.

Фонд оценил проект как высокотехнологический стартап, технологии которого будут применены в финансовой и экономических сферах деятельности, и выразил заинтересованность в его развитии.

Вместе с тем представители фонда сообщили о намерении постепенно реализовывать криптовалюту Tkeycoin по завышенной цене на бирже, что защититься от падения актива.

По мнению специалистов, участие крупного инвестора в проекте Tkeycoin окажет существенное влияние на рост монеты. В качестве приоритетной торговой стратегии фонд рассматривает постепенную реализацию криптовалюты по завышенной стоимости, искусственно формируя положительный тренд.

В условиях ограниченного предложения активы Tkeycoin с очень высокой долей вероятности получат поддержку курса. Как отмечают независимые эксперты, которые периодически публикуются в сети, курс Tkeycoin уже в течение первых 20 месяцев не только достигнет, но и превысит отметку $450.

В ноябре блокчейн-проект достиг договоренности с крупнейшей в Восточной Европе криптовалютной биржей EXMO о листинге торговых пар с TCD. Выход Tkeycoin на мировые биржи ожидается в I квартале 2019 года.

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