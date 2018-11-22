EXMO начнет торговлю российской криптовалютой Tkeycoin в 2019 году

Российский блокчейнпроект Tkeycoin достиг договоренности с крупнейшей в Восточной Европе криптовалютной биржей EXMO о листинге торговых пар с TCD в 2019 году. Об этом «Известиям» сообщили представители EXMO.

По их словам, отечественная криптовалюта смогла пройти все необходимые проверки для листинга. Таким образом, биржа EXMO станет первой площадкой в мире, где будет торговаться Tkeycoin после будущего релиза платформы.

Специалисты сходятся во мнении, что размещение криптовалюты на EXMO позволит значительно повысить цену активов компании и построить фундамент для поступательного развития и роста криптовалюты в ближайшие месяцы. Самые смелые прогнозы предрекают Tkeycoin существенный рост до отметки $400 уже к середине 2020 года.

Выход Tkeycoin на мировые биржи ожидается в первом квартале 2019 года. Сейчас проект находится на заключительном этапе ICO. Сейчас любой желающий может приобрести неограниченное количество монет Tkeycoin по курсу $1 и получить бонус 30% при каждой последующей покупке.

В сентябре блокчейн-проект Tkeycoin и инвесторы ОАЭ подписали официальное соглашение о втором инвестиционном транше. Общая служба вложений инвесторов из эмиратов достигла $12 млн.