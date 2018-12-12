ЕАО получит дополнительные средства на закупку угля

Еврейская автономная область получит дополнительные средства из федерального бюджета для закупки топливно-энергетических ресурсов. Об этом стало известно на встрече главы региона Александра Левинталя и министра финансов РФ Антона Силуанова.

К ЕАО будет применен особый подход расчета методики поддержки: будут учтены повышения цен не с 1 апреля по 1 октября, а с 1 апреля по 1 декабря, сообщает ИА ЕАОMedia. Это позволит области получить денежные средства, на которые приобретут дополнительное топливо для успешного прохождения зимнего отопительного периода.

В школе поселка Бира Облученского района ЕАО по-прежнему прохладно — около 13 градусов тепла. Однако занятия там возобновили. Нормализовалась ситуация в поселке Теплоозёрск: в детском саду и школе уже от 17 до 20 градусов тепла. Остается закрытым детсад в Семисточном. Напомним, на ресурсоснабжающем предприятии Облэнергоремонт отсутствует запас угля, расчетный счет заблокирован. Чтобы избежать перебоев в теплоснабжении, приняты решения об определении механизмов поставки угля из областного резерва.