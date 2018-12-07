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Жители поселка в ЕАО жалуются на разливы канализационных вод

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В поселении Теплоозерск в ЕАО прокуратура нашла разливы канализационных вод. Это произошло из-за нарушений в работе объектов водоотведения. Система находится в неудовлетворительном техническом состоянии на протяжении нескольких месяцев, что причиняет вред жителям поселка и природе.

Во время проверки было установлено, что в нижней части населенного пункта расположены траншеи, по которым происходит выброс канализации на открытую местность вблизи жилых домов. В местной администрации при этом никаких мер для организации водоотведения не принимается, сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на областную прокуратуру.

В надзорном ведомстве считают, что это приводит к нарушениям прав граждан на здоровье, безопасные условия проживания и благоприятную окружающую среду. По результатам проверки в адрес главы Теплоозерска внесено представление об устранении нарушений. Власти должны принять меры по восстановлению работы системы водоотведения. Возбуждено административное дело. Материалы проверки направили в управление Роспотребнадзора по ЕАО.

Ранее в селе Валдгейм в Биробиджанском районе ЕАО закрыли школу, из-за того что температура в здании упала до +10 градусов. Причиной стали проблемы с углем в местной котельной.

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