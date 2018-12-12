Суд в Китае приговорил к казни сбившего насмерть 15 человек мужчину

Народный суд города Хэнъян провинции Хунань приговорил к смертной казни мужчину, намеренно совершившего наезд на автомобиле на людей. ЧП произошло в сентябре, погибли 15 человек.

Внедорожник Land Rover наехал на толпу людей на городской площади. При этом пострадали как минимум 43 человека. Водителя Яна Цзаньюня задержали, в ходе разбирательства оказалось, что он был неоднократно судим и решил «отомстить» обществу, передает 12 декабря «РИА Новости» со ссылкой на решение суда.

Судебное заседание проходило в открытом режиме, водителя признали виновным в создании угрозы безопасности общества особо опасным способом.

10 декабря неуправляемый школьный микроавтобус выехал за пределы проезжей части в Гонконге. В результате наезда погибли два пешехода, еще 12 человек получили ранения.