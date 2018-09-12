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Более 40 человек пострадали после наезда внедорожника на толпу в Китае

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Фото: twitter.com/Yehai Fang (@YehaiFang)
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Как минимум три человека погибли, еще 43 получили ранения в результате наезда автомобиля Land Rover на толпу в городе Хэндун (провинция Хунань, Центральный Китай), сообщает ТАСС.

Полиция и представители власти прибыли к месту происшествия. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Согласно данным местных правоохранительных органов, водитель внедорожника по имени Ян Цзанъюнь прежде неоднократно имел проблемы с законом. Он задержан.

Причины происшествия выясняются, по факту происшествия ведется следствие.

Ранее стало известно, что в результате падения автобуса в ущелье на юге Индии погибли 50 человек.

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