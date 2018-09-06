Четыре человека пострадали в ДТП в Нижегородской области

На трассе в Нижегородской области четыре человека получили травмы в результате ДТП. Автомобиль «ВАЗ» совершил столкновение с Ford Focus.

Авария произошла на трассе Неклюдово – Бор – Валки – Макарьево. Водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. В результате он произвел столкновение с Ford Focus. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

Водитель отечественного автомобиля и трое его пассажиров получили травмы. Две женщины после осмотра врачей были отпущены с ушибами, автомобилиста и одного пассажира госпитализировали.

Ранее сообщалось о ДТП в Сыктывкаре с участием пешехода. Женщину насмерть сбил автомобиль Ford Transit, у которого отказали тормоза.