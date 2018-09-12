Женщина с дочерью-школьницей погибли после наезда иномарки в Казани

В Казани водитель Mitsubishi сбил на пешеходном переходе мать и дочь. От полученных травм обе погибли. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Трагедия произошла сегодня днем, 12 сентября, около 14:00 по местному времени на проспекте Ибрагимова. Пожилой мужчина, управляя внедорожником Mitsubishi, сбил 10-летнюю девочку и ее мать, которые в этот момент пытались перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок погиб на месте от полученных травм. Ее мать скончалась в больнице. Об этом сообщает ProKazan.ru.

По факту произошедшего ведется расследование. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.