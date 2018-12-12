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Дитрих стал председателем совета директоров «Аэрофлота»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр транспорта России Евгений Дитрих назначен председателем совета директоров авиакомпании «Аэрофлот». Об этом в среду, 12 декабря, сообщила пресс-служба перевозчика. 

Помимо этого, были внесены изменения в состав правления «Аэрофлота». В него вошел новый член — заместитель гендиректора авиакомпании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Евгений Дитрих в мае 2018 года был назначен министром транспорта РФ. В этом же году он стал членом высшего совета политической партии «Единая Россия». В состав совета директоров «Аэрофлота» он вошел 23 октября по решению внеочередного общего собрания акционеров.

В конце ноября авиаперевозчик объявил о распродаже билетов, в рамках которой до 12 декабря цены на некоторые направления были снижены. По акции стоимость авиабилетов из Москвы по России составляет от 2987 рублей, в страны СНГ и Грузию — от 3536 рублей, в города Европы — от 10 975 рублей.

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