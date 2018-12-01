«Аэрофлот» объявил рождественскую распродажу билетов

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о распродаже билетов, в рамках которой до 12 декабря цены на некоторые направления будут снижены. Об этом 1 декабря сообщает «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-службу компании.

«По акции стоимость авиабилетов из Москвы по России составит от 2987 рублей, в страны СНГ и Грузию — от 3536 рублей, в города Европы — от 10 975 рублей. Тарифы на полеты из Санкт-Петербурга по российским маршрутам — от 3937 рублей, в европейские города — от 11 415 рублей, в страны Средней Азии — от 9292 рублей», — пишет пресс-служба.

Также отмечается, что количество билетов по акции ограничено. Приобрести их можно лишь с определенными условиями. Так, пассажир должен лететь по акционным билетам за рубеж с 30 ноября до 20 декабря 2018 года или между городами России — до 26 декабря, при этом обратный полет необходимо выкупить до 4 января 2019 года.

Лететь в обратном направлении можно не раньше первого воскресенья с даты прибытия по месту либо не меньше трех дней пребывания там.

28 ноября сообщалось, что Роспотребнадзор рассказал о бонусах для пассажиров при задержке рейса. Согласно требованиям пункта 99 Федеральных авиационных правил, пассажир может потребовать от авиакомпании оказание ряда услуг в случае перерыва в перевозке по вине перевозчика, задержки рейса или его отмены вследствие неблагоприятных метеорологических условий.