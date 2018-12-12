Дорогостоящую химиотерапию включили в список жизненно важных лекарств

Современные и дорогостоящие медикаменты для химиотерапии включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП). Об этом в среду, 12 декабря, сообщил помощник главы Минздрава России Виталий Флек.

«Перечень обновлен, расширен, в него включены современные, наиболее эффективные, дорогостоящие препараты для химиотерапии онкологических пациентов», — цитирует его ТАСС.

По словам Флека, в целом всё финансирование лекарств из перечня ЖНВЛП пропорционально увеличено.

Он добавил, что в программе госгарантий также впервые появился норматив по профилю «онкология».

Флек напомнил, что только на лекарственное обеспечение будет дополнительно направлено 70 млрд рублей, отдельно будет отслеживаться движение этих денег, чтобы они были потрачены только на лекарства.

Ранее, 10 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019–2021 годы. В программу в том числе были включены и мероприятия, направленные на раннюю выявляемость онкозаболеваний.