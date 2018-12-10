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Медведев расширил список жизненно важных лекарств до 735

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Фото: ТАСС/Александр Астафьев
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал документ о расширении перечня жизненно важных лекарств до 735.

«Я недавно давал интервью российским телеканалам по итогам года и рассказывал о перечне ЖНВЛП, который у нас насчитывал 699 лекарств, и сказал, что в ближайшее время мы его расширим», — приводит в понедельник, 10 декабря, «РИА Новости» слова российского премьера.

В обновленный перечень лекарственных препаратов включили как новые медикаменты, так и дополнительные лекарственные формы. Цены на лекарства, входящие в список ЖГПЛП, регулируются государством. Эти препараты закупаются для больниц и льготных категорий граждан. 

16 ноября президент России Владимир Путин заявил на совещании в Санкт-Петербурге, что здоровье нации — важнейшая задача государства, без решения которой невозможно заниматься проблемами экономики и образования.

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