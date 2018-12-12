«Ливерпуль» обыграл «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Наполи» со счетом 1:0. Победа позволила английскому клубу выйти в плей-офф турнира.

Единственный гол на 34-й минуте забил египетский форвард Мохамед Салах. Ему ассистировал Джеймс Милнер.

Таким образом, «Ливерпуль» набрал девять очков и сравнялся с итальянским «Наполи», однако «красные» обошли оппонентов по дополнительным показателям. Первое место в группе С занял французский ПСЖ.

Также в плей-офф Лиги чемпионов вышли дортмундская «Боруссия», мадридский «Атлетико», «Барселона», «Тоттенхэм», «Порту», «Шальке-04», «Бавария», «Аякс», «Манчестер Сити», «Реал», «Рома», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

Групповой турнир завершится в среду, 12 декабря. За последнюю путевку поспорят французский «Лион» и украинский «Шахтер». Матч пройдет на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Ранее стало известно, что московский ЦСКА сыграет в Мадриде с «Реалом» — армейцы продолжают борьбу за третье место в группе и путевку в плей-офф Лиги Европы. ЦСКА необходимо набирать очки в матче с испанцами и рассчитывать на осечку «Виктории» во встрече с итальянской «Ромой».

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