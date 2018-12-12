Прямой эфир

Иероглиф «бедствие» стал символом года в Японии

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/Hitoshi Yamada
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По результатам конкурса Ассоциации проверки иероглифической грамотности, символом 2018 года в Японии был выбран иероглиф «вадзавай», который используется для обозначения «беды», «несчастья», «бедствия». За такое решение в ежегодном опросе проголосовало больше всего людей, сообщает 12 декабря ТАСС.

На такой выбор местных жителей повлияли стихийные бедствия, которые регулярно случались в стране в уходящем году. В июле тайфун «Прапирун» стал виновником масштабного наводнения, в результате которого погибли свыше 220 японцев, а аэропорт Осаки был полностью затоплен.

После этого на острова пришло еще несколько тайфунов, среди них и «Джеби» — самый мощный за последнюю четверть века, который унес жизни свыше 10 человек.

С приходом осени на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение, в результате которого погибли еще 40 жителей страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Япония свернула поисковую операцию в районе столкновения двух самолетов США
Япония отправит экспедицию для исследования полюса Луны в 2023 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017