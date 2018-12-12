Иероглиф «бедствие» стал символом года в Японии

По результатам конкурса Ассоциации проверки иероглифической грамотности, символом 2018 года в Японии был выбран иероглиф «вадзавай», который используется для обозначения «беды», «несчастья», «бедствия». За такое решение в ежегодном опросе проголосовало больше всего людей, сообщает 12 декабря ТАСС.

На такой выбор местных жителей повлияли стихийные бедствия, которые регулярно случались в стране в уходящем году. В июле тайфун «Прапирун» стал виновником масштабного наводнения, в результате которого погибли свыше 220 японцев, а аэропорт Осаки был полностью затоплен.

После этого на острова пришло еще несколько тайфунов, среди них и «Джеби» — самый мощный за последнюю четверть века, который унес жизни свыше 10 человек.

С приходом осени на японском острове Хоккайдо произошло землетрясение, в результате которого погибли еще 40 жителей страны.