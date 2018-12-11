Япония свернула поисковую операцию в районе столкновения двух самолетов США

Япония прекратила поисковую операцию в районе столкновения двух самолетов ВМС США в районе острова Сикоку. Об этом во вторник, 11 декабря, сообщило министерство обороны страны.

Отмечается, что со стороны Японии в поисках принимали участие более 30 самолетов и вертолетов, 11 кораблей и катеров.

Авиакатастрофа произошла 6 декабря. Истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet столкнулся в воздухе с самолетом-заправщиком KC-130. Оба самолета были приписаны к авиабазе морской пехоты США Ивакуни в японской префектуре Ямагути. В момент инцидента в воздушных судах находились в общей сложности семь человек.

Двух членов экипажа удалось обнаружить в день столкновения, позднее один из них скончался.

В ноябре истребитель ВВС США разбился недалеко от Окинавы. Оба пилота успели катапультироваться и позднее были спасены.