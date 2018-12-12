Вдова Караченцова объяснила крики «Гип-гип ура!» на поминках мужа

Вдова народного артиста РСФСР Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, почему на поминках по актеру раздавались возгласы «Гип-гип ура!» .

«Он ушел в жизнь вечную, лучшую, почему же я должна плакать? Я радуюсь за него», — рассказала она в эксклюзивном интервью Пятому каналу.

По словам Поргиной, Караченцов сам просил не грустить после его смерти. «Когда он уходил, сказал: «Я прошу вас не жалеть и плакать, а радоваться обо мне, потому что я уже у Бога. Я уже под его опекой, я с его любовью», — вспоминает вдова актера.

Она отметила, что восклицание «Гип-гип ура!» было коронной репликой Караченцова.

«Это был его любимый крик: «Так нам за жизнь нашу яркую выпить пора, крикнуть гип-гип ура, ура, ура!» Это его научили спортсмены, которые привыкли бороться. Он тоже в жизни боролся, он никогда не сдавался», — рассказала Поргина.

Николай Караченцов умер 26 октября, один день не дожив до своего 74-летия. Актера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве 29 октября. Церемония прощания продлилась пять часов, после чего артиста проводили в последний путь аплодисментами.