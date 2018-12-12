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Двух человек казнили в Китае за контрабанду кетамина

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Двух человек, признанных виновными в торговле и контрабанде наркотиков, казнили в Китае. Об этом сообщает информационный портал «Чжунго синьвэньван» со ссылкой на заявление народного суда города Хайкоу (южная провинция Хайнань), который в среду, 12 декабря, огласил окончательный приговор Верховного народного суда КНР о смертной казни.

Мужчины были признаны виновными в транспортировке и торговле наркотиками, а также в незаконном владении оружием и боеприпасами, передает ТАСС.

В материалах дела указывается, что осужденные занимались контрабандой и торговлей кетамином. Речь идет в общей сложности о сбыте осужденными свыше 158 кг наркотика в южных провинциях Гуандун и Хайнань.

Ранее в декабре сообщалось, что власти американского штата Теннесси казнили осужденного на электрическом стуле. Дэвид Эрл Миллер был осужден за убийство, которое совершил в 1981 году и ждал смертной казни 36 лет.

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