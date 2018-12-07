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Осужденного казнили на электрическом стуле в США после 36 лет ожидания

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Фото: Global Look Press/Maren Hennemuth
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Власти штата Теннесси второй раз за месяц казнили осужденного на электрическом стуле.

Как сообщает газета Tennessean, 61-летний Дэвид Эрл Миллер был осужден за убийство умственно отсталой девушки.

Отмечается, что он совершил преступление в 1981 году и ждал смертной казни 36 лет.

Согласно местному законодательству, осужденный, совершивший преступления до 1999 года, мог выбрать между электрическим стулом и смертельной инъекцией.

2 ноября в Теннесси казнили осужденного на электрическом стуле впервые с 1960 года. В марте сообщалось, что в США придумали новый способ смертной казни.

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