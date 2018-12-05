В Техасе казнили осужденного за убийство полицейского во время побега

Власти американского штата Техас привели в исполнение смертную казнь для осужденного за убийство полицейского в 2000 году. Об этом сообщили в департаменте уголовного правосудия штата.

Речь идет о Джозефе Кристофере Гарсии 1971 года рождения. В декабря 2000 года он вместе с шестью соучастниками бежал из тюрьмы, где отбывал 50-летний срок лишения свободы за убийство с применением огнестрельного оружия.

24 декабря во время ограбления магазина заключенные застрелили 31-летнего полицейского. Свою вину Гарсия не признал, отметив, что наоборот хотел остановить соучастников и чуть не попал под пули, однако по закону штату все равно является причастным к данному преступлению, пишет «РИА Новости».

Мужчину казнили с использованием смертельной инъекции. Эта казнь стала 22 приведенным в исполнение смертным приговором в США и 12 в штате Техас за 2018 год.

28 ноября стало известно, что смертный приговор в отношении двух осужденных по делу «черных риелторов» привели в исполнение в Белоруссии. Родственники осужденных Семена Бережного и Игоря Гершанкова подтвердили факт казни.