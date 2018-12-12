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Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Тюмени

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Крупное ДТП произошло в Тюмени на пересечении улиц Пархоменко и 9 января. Там столкнулись автомобили Daewoo Matiz и Land Rover. В аварии пострадали два человека, в том числе пятилетний ребенок.

Как сообщает megatyumen.ru, по предварительным данным, виновником ДТП является владелец малолитражки. Он не предоставил преимущество внедорожнику, двигавшемуся по главной дороге.

В итоге травмы получили водитель Daewoo и его маленький пассажир. Ребенок находился на заднем сиденье в детском кресле. Ведется разбирательство.

Ранее сообщалось о крупном ДТП с пассажирским автобусом под Псковом. В результате аварии автобус перевернулся. 10 студентов, находившихся в нем, получили травмы.

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