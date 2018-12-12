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Ученые назвали обладателя самого быстрого укуса на Земле

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Фото: AntWeb
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Самые быстрые челюсти на Земле оказались у муравьев-дракул, они способны «разгоняться» до скорости 320 км в час в момент укуса. Об этом сообщили американские ученые в журнале Royal Society Open Science.

«Скорее всего, эти муравьи используют эту «суперспособность» для того, чтобы оглушать других насекомых», — говорится в сообщении.

Добычу муравьи скармливают своим личинкам.

20 ноября стало известно, что гигантские термитники, которые существуют в Бразилии на протяжении свыше 4 тыс. лет, оказались заметны из космоса. Насекомые прорыли 10 куб. км грунта, что равно объему 4 тыс. Великих пирамид.

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