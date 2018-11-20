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Термитники в Бразилии возрастом свыше 4 тыс. лет видны из космоса

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Фото: Roy Funch
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Гигантские термитники, которые существуют в Бразилии свыше 4 тыс. лет, оказались заметны из космоса. Об этом пишет журнал Current Biology со ссылкой на специалистов из Сэлфордского университета в Великобритании.

Как рассказал глава исследования Стивен Марти, «виновницей» возникновения огромного термитника стала одна колония термитов, члены которой выкопали сеть ходов в поисках безопасного пути к еде. Таким образом, насекомые прорыли 10 куб. км грунта, что равно объему 4 тыс. Великих пирамид, сообщает телеканал «360». По словам специалистов, свою «работу» термиты начали почти одновременно со стартом строительства пирамид.

Марти также отметил, что термиты являются невероятно живучими насекомыми, а некоторые особи могут прожить также долго, как люди или другие крупные млекопитающие.

Термиты и их близкие «родственники» распространены по всей планете — от Арктики до тропических зон. По мнению палеонтологов, первые напоминающие их насекомые появились в каменноугольном периоде и с тех пор не уступали лидирующих позиций в экосистемах планеты.

19 ноября сообщалось, что российские ученые доказали существование древнего континента в Арктике.

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