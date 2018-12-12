Обнаружена серьезная опасность употребления мяса и печени

Серьезная опасность для здоровья может возникнуть при регулярном употреблении красного мяса и печени. Об этом говорится в исследовании ученых Научно-исследовательского института Лернера при клинике Кливленда в США, опубликованном в European Heart Journal.

Причиной опасности называют побочный продукт живущих в кишечнике человека бактерий — ТМАО (триметиламин N-оксид), который образуется при переваривании красного мяса.

ТМАО повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у человека. К такому выводу пришли ученые после эксперимента с добровольцами, часть из которых были вегетарианцами, часть питалась белым мясом, часть — красным.

7 декабря ученые рассказали о пользе витамина C для курящих женщин во время беременности. Исследователи объяснили это тем, что никотин может соединяться с аскорбиновой кислотой и уменьшать ее общее количество в организме матери, что в итоге приводит к ее хроническому недостатку в клетках ребенка.