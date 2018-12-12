Умер сценарист «Баффи — истребительницы вампиров» Роб Дехотел

Сценарист и продюсер Роб Дехотел скончался на 53-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter в среду, 12 декабря.

По предварительной информации, он умер от сердечного приступа.

Дехотел известен работой над сериалами «Шоу 70-х», «Баффи — истребительница вампиров», «Настоящая кровь», «Майк и Молли» и «Всё схвачено».

5 декабря директор Одесской студии мультипликации, один из создателей «Джентльмен-шоу» и «Каламбура» Юрий Гриневич скончался на 48-м году жизни.