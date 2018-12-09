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Актер сериала «Возвращение Мухтара» умер в 27 лет

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Фото: facebook.com/taras.melnuchyk
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Актер Тарас Мельничук скончался в Киеве от рака крови. Ему было 27 лет. Об этом сообщило министерство культуры Украины.

За несколько дней до кончины артист написал на своей странице в Facebook, что последний месяц находится дома — его выписали из больницы для улучшения показателей крови. Последние анализы, по его словам, оказались не очень хорошими. Опухоль дала метастазы по всему телу.

«Несмотря на эту картину с сюрпризами, я стараюсь держаться, верить в лучшее и быть на позитиве», — написал актер.

Мельничук родился в Киеве в 1991 году. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И.К. Карпенко-Карого. Служил в киевском Театре юного зрителя, снимался в рекламе и сериалах. Российскому зрителю известен ролями в сериалах «Возвращение Мухтара», «Сны», «Первая мировая».

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