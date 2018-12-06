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Умер режиссер Борис Сарахатунов

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Li Yong
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Советский и российский режиссер научно-популярных и документальных фильмов Борис Сарахатунов умер 6 декабря на 95-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Как пишет RT, Сарахатунов был заслуженным деятелем РСФСР, ветераном Великой Отечественной войны, членом СК России. На его счету было больше 500 картин, снимал фильмы по всему миру, в том числе на Аляске и Гавайях. Многие его работы были отмечены премиями международных и всесоюзных кинофестивалей. Сарахатунов также получил медаль «За отвагу» в 1945 году за форсирование реки Одер и ночной бой за немецкую деревню Гроссдорф.

Борис Сарахатунов родился в Тбилиси в 1924 году, в 1946-м поступил во ВГИК, с 1969 по 1979 работал на киностудии «Белорусьфильм», а с 1979 года был главным редактором и режиссером Центральной студии документальных фильмов.

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