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Умерла народная артистка РСФСР Галина Анисимова

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Народная артистка РСФСР Галина Анисимова, старейшая актриса Московского театра имени Маяковского, умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщает пресс-служба театра в своем Facebook в четверг, 6 декабря. 

«В созвездии прославленных звезд Театра им. Вл. Маяковского она занимает свое место, но главное — выделяется таким отношением к профессии, которое делает эту профессию призванием», — говорил об артистке режиссер Андрей Гончаров. 

О дате и времени прощания пока не сообщается. 

Анисимова училась во ВГИКе на курсе Бориса Бабочкина и Нины Алисовой, а затем перешла в театральное училище им. Щукина, где прошла курс Цецилии Мансуровой — легендарной исполнительницы роли принцессы Турандот. 

После окончания обучения артистка навсегда связала свою жизнь с Театром Маяковского, сыграв десятки ведущих ролей в самых разных пьесах. Как отметили в театре, она до последних дней блистала на сцене.

Также Анисимова известна по ролям в фильмах «Простая девушка», «Жизнь Клима Самгина», «День полнолуния» и др.

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