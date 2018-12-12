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Додон опроверг обвинения во вмешательстве Москвы в молдавские выборы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент Республики Молдова (РМ) Игорь Додон прокомментировал заявление премьер-министра Павла Филипа о попытках Москвы повлиять на парламентские выборы в стране в феврале 2019 года. Он рассказал «Известиям», что действия России — жест доброй воли, основанный на договоренности между ним и президентом РФ Владимиром Путиным.

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Во время октябрьского визита молдавского лидера в Москву стороны условились, что с 1 января по 23 февраля 2019 года граждане республики, нарушившие миграционное законодательство России, смогут беспрепятственно вернуться домой, благодаря чему смогут участвовать в парламентских выборах. Однако глава правительства расценил это как попытку вмешательства Москвы во внутренние дела Молдавии.

Додон отметил, что Москва всего лишь отказалась от наказания людей, приехавших в РФ на заработки и нарушивших допустимые сроки пребывания в стране. При этом лидер Молдавии добавил, что правительство Республики не создает нормальных условий для участия в выборах граждан, работающих на российской территории.

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заметил, что в настоящее время «российскую угрозу» ищут во всех странах, руководство которых зависимо от США.

Выборы в молдавский парламент запланированы на 24 февраля 2019 года. Согласно последним опросам, оппозиционная Партия социалистов, поддерживаемая президентом страны, лидирует в предстоящем голосовании.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Игорь Додон: Москва не вмешивается в молдавские выборы

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