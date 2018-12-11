Прямой эфир

Эксперты рассказали о покупателях электромобилей в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство покупателей электромобилей в РФ — мужчины с доходом от 200 тыс. рублей. Об этом говорят данные исследования Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

В нем говорится, что более 78% владельцев или потенциальных покупателей электрокаров — люди с уровнем дохода более 200 тыс. рублей в месяц.

«Более трети (34%) россиян, владеющих электрокарами, приобрели экологичный транспорт ради «статусности», — цитирует «РИА Новости» экспертов.

При этом 15% купили электрокар в кредит.

Это связано с тем, что электромобили остаются дорогими — 4–5 млн рублей, причем в России не развита инфраструктура по подзарядке и ремонту таких машин.

7 декабря сообщалось, что эксперты «Авито», проанализировав рынок электромобилей, выяснили, что тот растет, несмотря на пока относительно невысокую популярность такого транспорта в России: за год предложение выросло в полтора, а востребованность — в два раза. Этому способствует не только задача государства увеличить долю электромобилей до 4–5% к 2025 году с помощью бесплатных парковок, зарядок и скидок на ОСАГО, но и популяризация успехов Илона Маска, создателя Tesla.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Audi готовит конкурента электромобилям Tesla
Сервисы такси хотят привлечь электромобили в автопарки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017