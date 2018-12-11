Эксперты рассказали о покупателях электромобилей в России

Большинство покупателей электромобилей в РФ — мужчины с доходом от 200 тыс. рублей. Об этом говорят данные исследования Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

В нем говорится, что более 78% владельцев или потенциальных покупателей электрокаров — люди с уровнем дохода более 200 тыс. рублей в месяц.

«Более трети (34%) россиян, владеющих электрокарами, приобрели экологичный транспорт ради «статусности», — цитирует «РИА Новости» экспертов.

При этом 15% купили электрокар в кредит.

Это связано с тем, что электромобили остаются дорогими — 4–5 млн рублей, причем в России не развита инфраструктура по подзарядке и ремонту таких машин.

7 декабря сообщалось, что эксперты «Авито», проанализировав рынок электромобилей, выяснили, что тот растет, несмотря на пока относительно невысокую популярность такого транспорта в России: за год предложение выросло в полтора, а востребованность — в два раза. Этому способствует не только задача государства увеличить долю электромобилей до 4–5% к 2025 году с помощью бесплатных парковок, зарядок и скидок на ОСАГО, но и популяризация успехов Илона Маска, создателя Tesla.