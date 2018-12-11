Прямой эфир

Матвиенко предложила оспаривать штрафы ГИБДД в Интернете

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать возможность владельцам автомобилей оспаривать неверно выписанные штрафы ГИБДД через интернет. Об этом она заявила в интервью «Российской газете» во вторник, 11 декабря.

«Давайте мы какую-то кнопку на сайте ГИБДД сделаем, какую-то систему <…> А то сейчас тебе прислали электронную квитанцию, и дальше надо лично ходить по кабинетам, доказывать, объяснять <…> В конце концов, махнешь рукой и заплатишь. Давайте экономить время граждан и соблюдать их права», — пояснила политик.

Она отметила, что фиксирующие нарушения ПДД видеокамеры могут ломаться, но выписываемые ими штрафы отправляются автоматически. По мнению Матвиенко, у водителя должна быть возможность так же автоматически в электронном виде оспорить неверно выписанный штраф.

Помимо этого, член Совфеда напомнила, что деньги от штрафов переходят в местные бюджеты и предостерегла власти субъектов России от перегибов в погоне за доходами.

Ранее Валентина Матвиенко заявила об отсутствии необходимости менять конституцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Матвиенко назвала дату принятия решения о членстве России в ПАСЕ
Штраф за «серые» диагностические карты могут увеличить в 2,5 раза

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017