Матвиенко предложила оспаривать штрафы ГИБДД в Интернете

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать возможность владельцам автомобилей оспаривать неверно выписанные штрафы ГИБДД через интернет. Об этом она заявила в интервью «Российской газете» во вторник, 11 декабря.

«Давайте мы какую-то кнопку на сайте ГИБДД сделаем, какую-то систему <…> А то сейчас тебе прислали электронную квитанцию, и дальше надо лично ходить по кабинетам, доказывать, объяснять <…> В конце концов, махнешь рукой и заплатишь. Давайте экономить время граждан и соблюдать их права», — пояснила политик.

Она отметила, что фиксирующие нарушения ПДД видеокамеры могут ломаться, но выписываемые ими штрафы отправляются автоматически. По мнению Матвиенко, у водителя должна быть возможность так же автоматически в электронном виде оспорить неверно выписанный штраф.

Помимо этого, член Совфеда напомнила, что деньги от штрафов переходят в местные бюджеты и предостерегла власти субъектов России от перегибов в погоне за доходами.

Ранее Валентина Матвиенко заявила об отсутствии необходимости менять конституцию.